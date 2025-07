(GALERIJA) V sredo se v Brežice zopet vrača najdlje trajajoči posavski festival, Mestna promenada Brežice

Piše: C. R.

Staro mestno jedro Brežic bo od 9. do 18. julija ponovno prizorišče najbolj srčnega poletnega dogajanja v Brežicah – v mesto se vrača Mestna promenada Brežice. Ta večdnevna poletna prireditev, ki združuje glasbo, kulinariko in trajnostno razmišljanje, ostaja zvesta svoji tradiciji, hkrati pa vsako leto ponuja nekaj novega.

Vsak dan bo nekaj posebnega, otvoritveni večer pa bo v znamenju lokalnega.

Otvoritveni dan v staro mestno jedro prinaša izjemen večer, glavno vodilo večera pa bo »Brežice Izbrano – najboljše iz lokalnega okolja«. Po izjemnem uspehu lanskoletne Kuhinje na ulici, bodo na ulici zopet kuhali gostinci, ki nosijo certifikat odličnosti Kolektivne blagovne znamke Brežice Izbrano (Gostilna Pension Les, Turistična kmetija Vimpolšek, Stara gostilna Krulc, Huda., Riba in pol, Mesarija Krošelj, Turistična kmetija Pri Martinovih, Sladke zgodbe Janez in Reset Brewery), za najmlajše bo na voljo zeleni otroški kotiček, v znamenju lokalnega pa bodo na odru prvič skupaj stali Nuša Derenda, Robert Petan, Niko Zagode, Adrijana Jelen, Anja Kramar, Rok Ferenčak in skupina The Rafters.

Četrtek bo v znamenju Pike Nogavičke, petkov večer bo dišal po morju, nastopila bo Klapa Semikanta. Sobotni večer bo v znamenju večnih uspešnic ABBA Real Tribute Banda iz Srbije, nedelja pa prinaša plesno delavnico, predstavitve lokalnih plesnih skupin in plesni večer pod zvezdami.

V drugem tednu še več glasbe, umetnosti in svetlobnih doživetij

Torek na Mestni promenadi tradicionalno prinaša filmski večer (Kino pod zvezdami) v Posavskem muzeju Brežice, sledi sredina cirkuška predstava Bratov Malek in koncert Parni Valjak tribute banda – P. Valiak. Četrtkov večer bo čustven, uživali bomo v glasbeno dovršenem nastopu Maje Keuc, ki bo na odru združila energijo z lokalnim Otroškim pevskim zborom Lučke iz Kapel.

Mestno promenado bomo zaključili v petek, 18. julija s predstavo z ognjenimi obroči in koncertom hrvaške rock skupine Vatra.

Vinsko doživetje in slikarska ustvarjalnost v parku pri Občini Brežice

Novost letošnje promenade je tudi vinski kotiček, ki bo na voljo oba petka, 11. in 18. julija, v parku pri Občini Brežice. Obiskovalci bodo lahko degustirali izbrana lokalna vina ter uživali v sproščenem vzdušju in ob pogledu na najvišjo brežiško znamenitost, Vodovodni stolp. V parku bodo istočasno potekale tudi priljubljene slikarske delavnice Wine & Paint – sproščeno ustvarjanje slik z vinom v roki, kjer pod vodstvom umetnika vsak naslika svojo umetnino, ne glede na slikarsko predznanje.

Nove delavnice in razširjen program za otroke

Letošnji program je še posebej bogat z vsebinami za najmlajše. Zeleni otroški kotiček, ki bo odprt več dni, bo letos postregel z ustvarjalnimi delavnicami, animacijami, gibalnimi aktivnostmi, poslikavami obraza in celo mini cirkusom. Poseben poudarek bo tudi na športni zabavi – v soboto, 12. julija, se bodo otroci lahko preizkusili na Mini atletski olimpijadi, kjer jih čakajo poligoni, igre in gibalni izzivi.

Dogodek za vse generacije

Mestna promenada Brežice bo tudi letos stičišče dogajanja za vse okuse. Prireditev je bila že leta 2024 s strani globalne organizacije Green Destinations uvrščena med Top 100 zgodb na svetu, kot primer dobre prakse na področju trajnostnega turizma. Tudi letos si organizatorji prizadevajo ohranjati visoke okoljske standarde in spodbujati obiskovalce k odgovornemu in trajnostnemu ravnanju na prireditvah. Da bo druženje v starem mestnem jedru še bolj prijetno, pa bo letos poskrbel zeleni sponzor prireditve, HESS d.o.o. Vse aktivnosti na Mestni promenadi (z izjemo delavnice Wine & Paint, 25,00 € na osebo) so brezplačne.