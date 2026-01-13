(CELJE) Sejem Agritech je pred vrati

Piše: Vančo K. Tegov

Letošnja sejemska sezona na Celjskem sejmu se začenja. Agritech, bienalni strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije ter kmetijskega repromateriala, bo potekal že petič in sicer od 29. januarja do 1. februarja 2026. Pomen sejma je predvsem v tem, da mlajše generacije kmetov želijo in morajo spremljati inovativnost, znanje ter pogum, da sodobne pristope in drugačen pogled na obdelavo zemlje in gozdov prenesejo v prakso. Razstavni program poleg kmetijske in gozdarske mehanizacije zajema tudi izdelke in storitve, ki jih kmetje in gozdarji potrebujejo pri vsakodnevnem delu.

AGRITECH je največji strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije ter kmetijskega repromateriala v Adria regiji, ki letos beleži rekordno zasedenost. Obiskovalce pričakuje 124 direktnih razstavljavcev iz devetih držav, ki predstavljajo več kot 400 blagovnih znamk – to je 18-odstotna rast v primerjavi z letom 2024. Posebej izjemen je podatek, da kar 30 % razstavljavcev predstavlja proizvajalce, kar sejmu daje edinstveno strokovno težo. Sejem bo zapolnil sedem sejemskih dvoran, organizatorji pa pričakujejo okoli 25.000 obiskovalcev iz Slovenije in širše regije.

Posebna prednost sejma je njegov termin, saj poteka neposredno po vodilnem svetovnem sejmu Agritechnica v Hannovru. Razstavljavci tako lahko najnovejše stroje, inovacije in tehnološke trende, predstavljene v Nemčiji, prvič pokažejo tudi slovenski strokovni javnosti.

Direktni razstavljavci prihajajo iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Poljske, Srbije, Slovaške, Švice in Slovenije. Med njimi bo tudi širok nabor slovenskih proizvajalcev, ki pomembno sooblikujejo razvoj kmetijske in gozdarske mehanizacije ter ponujajo inovativne domače rešitve.

SIP Šempeter je stalni partner sejma Agritech. Zanje je to pomembna platforma, prek katere s predstavitvijo izdelkov in neposrednim druženjem omogočajo, da se uporabniki srečajo z razvijalci ter izmenjujejo ideje. Kot globalni igralec na področju kmetijske mehanizacije so nujen partner za uspešno kmetovanje in gospodarjenje v vseh pogojih.

Slovensko kmetijstvo se danes sooča z izjemno zahtevnim okoljem: nestanovitni trgi, vse bolj nepredvidljive podnebne razmere, naraščajoči stroški energentov in repromateriala, velike administrativne obremenitve ter hudo pomanjkanje delovne sile – vse to zmanjšuje konkurenčnost in ogroža dolgoročno stabilnost kmetij.

V takšnih razmerah je vloga Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) še posebej pomembna. Zbornica ni le institucija, temveč partner, zagovornik in strokovna opora kmetom. Stoji jim ob strani pri vsakodnevnih izzivih in hkrati pomaga izkoristiti razvojne priložnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije, digitalizacija in sodobni pristopi k upravljanju kmetij. Lanskoletni boj za obstanek zbornice ob postavljanju nove ekipe je bil odločilen.

Na zbornični sejemski stojnici bodo v štirih dneh sejma predstavljene vseh osem regionalnih zbornic – po dve na dan. Zbornica deluje kot most med kmeti, stroko, raziskovalci in industrijo. Pri uvajanju tehnoloških in digitalnih rešitev kmetom pomaga razumeti, katere tehnologije so zanje smiselne, kako jih uporabiti v praksi ter kako z njimi izboljšati produktivnost, sledljivost in celotno upravljanje kmetije. Posebej pomembna sta varnost pri delu in varnost premoženja, ki na marsikateri kmetiji že zdavnaj nista več samoumevni. Novosti na teh področjih bodo vsekakor vredne obiska.

AGRITECH je izjemno pomemben za prenos znanja, predstavitev inovacij in krepitev sodelovanja med kmeti, stroko, raziskovalci in industrijo. Je prostor, kjer se rojevajo nove ideje, izmenjujejo izkušnje in gradijo partnerstva, ki krepijo celoten sektor. Je platforma, kjer se srečajo proizvajalci, kmetje, gozdarji, raziskovalci, trgovci in strokovnjaki, ki želijo aktivno oblikovati prihodnost panoge.