(BREŽICE) Doživi Kapele, predstavitev projekta, ki povezuje skupnost, dediščino in prihodnost

Piše: L. Kr.

Danes, 22. januarja, je v prostorih stare osnovne šole v Kapelah potekala novinarska konferenca z namenom predstavitve projekta Doživi Kapele (akronim: Prid pele f Kapele). Projekt kot vodilna partnerica izvaja Krajevna skupnost Kapele v sodelovanju z Občino Brežice, Kulturnim društvom Kapele, lokalnim podjetjem MK Mesarija Krošelj Denis s. p. ter Javnim zavodom Kozjanski park. Projekt se izvaja v okviru pristopa LEADER v okviru LAS Posavje in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Na novinarski konferenci so sodelovali župan Občine Brežice Ivan Molan, predsednica Kulturnega društva Kapele Mihaela Blaževič, ki je spregovorila tudi v imenu vodilnega partnerja projekta Krajevne skupnosti Kapele, Matejka Gerjevič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Občini Brežice, Tatjana Kotnik iz Javnega zavoda Kozjanski park in Denis Krošelj iz podjetja MK Mesarija Krošelj Denis s. p.

Na novinarski konferenci so partnerji predstavili vizijo, cilje in ključne aktivnosti projekta, ki je usmerjen v oživitev podeželskega prostora, krepitev družbene povezanosti ter razvoj trajnostne turistične ponudbe, ki temelji na lokalni identiteti, kulturni in naravni dediščini ter aktivnem vključevanju prebivalcev.

V okviru projekta bodo urejeni in opremljeni prostori za druženje in delovanje društev, razvit bo nov turistični produkt ”Doživi Kapele”, vzpostavljena digitalna promocijska platforma ter pripravljena Strategija pametne vasi Kapele kot razvojni dokument za prihodnost. Projekt vključuje tudi številne delavnice, izobraževanja in kulturne dogodke, namenjene različnim ciljnim skupinam – mladim, starejšim, ženskam, lokalnim podjetnikom in drugim prebivalcem.

Poseben poudarek je namenjen varovanju in promociji naravne dediščine območja Natura 2000, zlasti Jovsov, kjer bo v sodelovanju z Javnim zavodom Kozjanski park potekalo usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov ter razvoj trajnostnih doživetij. Projekt temelji na povezovanju javnega, zasebnega in civilnega sektorja ter na aktivnem vključevanju lokalnega prebivalstva.

Župan Občine Brežice, Ivan Molan, je ob tem poudaril, da Občina Brežice že vrsto let sistematično razvija trajnostni turizem, kar potrjuje tudi platinasti znak Zelene sheme slovenskega turizma. Izpostavil je, da projekti, kot je Doživi Kapele, pomembno prispevajo k oživitvi podeželskih središč, razpršitvi turističnih tokov ter ustvarjanju konkretnih koristi za lokalno skupnost. ”Veseli me, da je bil projekt izbran, s projektom bomo povezali društva in nenazadnje projekt sledi strategiji razvoja občine in turizma, kjer želimo ohraniti in razviti podeželje.”

Občina Brežice bo v projektu nastopa kot ključni projektni partner, ki prispeva bogate izkušnje z vodenjem nacionalnih in evropskih projektov ter zagotavlja podporo pri upravljanju, finančnem nadzoru in izvajanju projektnih aktivnosti.

Projekt Doživi Kapele poteka od 1. januarja 2026 do 31. januarja 2027. Projekt je bil izbran na 1. javnem pozivu LAS Posavje 2021–2027. Skupna vrednost projekta znaša 95.249,85 evra, od tega bo do 64.394,27 evra sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.