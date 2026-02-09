Slovenija v srcu: Koncerta slovenskih domoljubnih pesmi na Muti in v Lendavi

Piše: I. P.

Minuli vikend je slovenska pesem zvenela na Muti in v Lendavi: PrvaTV namreč nadaljuje z vseslovensko turnejo koncertov z naslovom “Slovenija v srcu.”

Že v Cerkljah na Gorenjskem je bila ekskluzivno prvič v živo zapeta nova domoljubna pesem Jerneja Reneja Brileja »Slovenija ni vaša« in je publiko popolnoma navdušila tudi na Muti in v Lendavi.

Ovacije na koncertu na Muti

Ljubitelji slovenske glasbe so se minuli vikend na Muti in v Lendavi družili na koncertu najlepših slovenskih pesmi »Slovenija v srcu«. V petek, 6. februarja, je bil koncert telovadnici Osnovne šole Muta. Tu so nastopili in poslušalce razveselili Original Štajerci, ki so sicer stalni gostje na vseh koncertih turneje, pa tudi Pop Design, Natalija Kolšek, Kmečka godba Pernice, Pihani orkester Muta, trio Rudija Breznika, Irharji in Ansambel Zeme. Občinstvo v polno zasedeni dvorani je bilo več kot navdušeno. Še posebno glasen aplavz pa je bil tudi na Muti namenjen novi pesmi Jerneja Brileja »Slovenija ni vaša«.

Slovenija ni vaša!

Pesem »Slovenija ni vaša«, ki opominja, da nam je trenutna oblast ukinila dan spomina na žrtve komunizma in muzej slovenske osamosvojitve, lahko poslušamo in gledamo tudi na Novi24TV, saj je bil pred kratkim zanjo posnet videospot. Pesem je spodbuda vsem Slovencem k medsebojnemu spoštovanju in priznavanju Slovenije kot skupne domovine, za katero lahko in moramo skrbeti skupaj. Tudi skrb za blagor njenih ljudi je pomembna in obvezujoča naloga, še izhaja iz besedila nove Brilejeva pesmi, ki poudarja brezčasne vrednote: Boga, družino in domovino.

Prešernov dan v Lendavi

V Lendavi je živahna slovenska glasba zvenela v nedeljo, 8. februarja, na slovenski kulturni praznik. Prešernov dan so ljubitelji slovenske glasbe praznovali v družbi Original Štajercev, Danila Lukana in Tomaža Hribarja iz Gašperjev, Ansambla Nemir, Natalije Kolšek, PZ Vita Lendava in Mojce Mandl. Slovenska domoljubna glasba je ogrela srca poslušalcev in jih dodobra razvedrila.

Valentinovo v Podčetrtku

Ker so bili odzivi in obiskanost turneje več kot odlični, bo ekipa Prve TV pospešeno nadaljevala z organizacijo koncertov, ki se jih bo do konca marca zvrstilo kar precej. Prvi naslednji bo v soboto, 14. februarja, ravno na Valentinovo, ob 18.00 v športni dvorani v Podčetrtku, na njem pa bodo nastopili Original Štajerci, Alfi Nipič, Ansambel Gašperji, Pop Design, Ansambel Šepet, Manca Špik, ansambel Nemir, Natalija Kolšek in Mojca Mandl. Vabljeni, da se pridružite veseli družbi v čim večjem številu!

Razkrivamo, kdaj in kje se bodo v prihodnjih tednih zvrstili koncerti »Slovenija v srcu«:

Sobota, 14. februarja 2026, ob 19.00: Športna dvorana Podčetrtek Petek, 20. februarja 2026, ob 19.00: Športna dvorana Mirna Peč Petek, 27. februarja 2026, ob 19.00: Maribor (okolica)

Nedelja, 1. marca 2026, ob 17.00: Vrhnika – 10 let Nove24TV

Petek, 6. marca 2026, ob 19.00: Bovec

Nedelja, 8. marca 2026, ob 17.00: Ljubljana Šentvid

Nedelja, 15. marca 2026, ob 17.00 Ivančna Gorica

Sobota, 21. marca, ob 19.00: Celje

Vabljeni na koncerte!