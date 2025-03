S pasijonskim dnevom se začenjajo Dnevi Škofjeloškega pasijona

Piše: C. R., STA

S pasijonskim dnevom se bodo drevi v Škofji Loki začeli letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona, zadnji pred ponovno uprizoritvijo pasijona v prihodnjem letu. Do velikonočnega ponedeljka se bo zvrstilo 16 dogodkov, ki jih pripravlja 14 različnih organizatorjev.

Dogajanje se bo začelo drevi ob 19. uri v Sokolskem domu Škofja Loka. Na tradicionalnem pasijonskem dnevu bodo predstavili novo, že 20. številko zbornika Pasijonski doneski, ki s svojo vsebino vzdržuje pasijonsko kondicijo med eno in drugo uprizoritvijo škofjeloške spokorniške procesije.

Predstavitvi nove številke zbornika bo sledilo odprtje letošnje pasijonske razstave, na kateri se bo s slikarskimi deli predstavil slikar in likovni teoretik Jurij Selan. Na ogled bo postavil cikel Via Crucis, ki vsebuje 15 slikarskih del, naslikanih v likovni tehniki gvaš na papirju.

Danes se je začelo tudi peš romanje v Oglej, ki bo trajalo vse do sobote. V prihodnjih tednih pa se bo zvrstil še niz drugih dogodkov. Kot je na novinarski konferenci prejšnji teden povedala koordinatorka programa Dnevov Škofjeloškega pasijona Ema Nunar, se bo odvilo več razstav, koncertov, predavanj in drugih dogodkov. Pripravlja jih občinski Zavod 973 v sodelovanju s škofjeloškim kapucinskim samostanom, različnimi župnijami, društvi in posamezniki.

V oknu Loške hiše bodo na ogled pasijonske miniature, ki jih je izdelala kiparka Marija Bizjak, v Nunski cerkvi pa bodo razstavljene miniature s prizori Jezusovega trpljenja, ki jih je izdelal Matjaž Bitenc.

V Crngrobski cerkvi bodo 25. marca odprli postno razstavo Pasijon na podobicah. Na ogled bodo podobice s pasijonsko motiviko iz zbirke Anžeta Severja, ki po dobrih desetih letih zbiranja obsega okoli 5000 teh miniaturnih svetih podob.

Marec bosta zaključila dva koncerta. Prvi bo koncert župnijskega mešanega pevskega zbora Dih 29. marca v župnijski cerkvi Sveti Duh pri Škofji Loki. 31. marca bo v Nunski cerkvi sledil koncert Orkestra Amadeo s solisti pod vodstvom dirigenta Tilna Drakslerja. 11. aprila pa bo v cerkvi sv. Jurija v Stari Loki pasijonski večer, ki bo posvečen literarno-glasbenemu recitalu slovenski pesmi s pasijonsko tematiko.

Pestro dogajanje se obeta 12. aprila, ko bodo pred cvetno nedeljo v središču mesta potekale delavnice izdelave butaric, pirhov, izdelkov iz gline in rož iz krep papirja. Na pokušino bodo postne jedi, kot so aleluja, loška smojka in loška medla, loški skavti pa bodo postavili butaro velikanko, ki jo bodo na veliko soboto podrli in z njenim lesom zakurili velikonočni ogenj. V Žireh bodo potekale Pasijonske vespere na Ledinici, v Selcih pa bo ponovno uprizorjena pasijonska igra Pasijon po človeštvu in človeških rokah.

Začetek velikega tedna bo namenjen Pasijonski sliki in glasbi v kapucinski cerkvi sv. Ane v Škofji Loki. Na že tradicionalnem dogodku bo pater Marjan Kokalj predstavil prizor iz Škofjeloškega pasijona.

Na veliki petek bo po ulicah Škofje Loke potekala tradicionalna pobožnost križevega pota. Križev pot, ki se mu bodo s svojimi križi lahko pridružili tako domačini kot obiskovalci, bo vključeval štiri cerkve, tri trge, dve znamenji in grajsko kapelo.

Zaključni dogodek bo Romualdov dan, ki bo tokrat potekal na velikonočni ponedeljek v Kapucinskem samostanu Škofja Loka. Nanj posebej vabijo vse, ki jih zanima pasijon, bi o njem radi izvedeli kaj več in bi se morda tudi radi pridružili organizaciji uprizoritve Škofjeloškega pasijona, ki bo potekala prihodnje leto.