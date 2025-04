Pogrešali ga bomo: za nebesa se je rodil organist Saša Mišo Frelih, dolgoletni skrbnik orgel v Cankarjevem domu

Piše: Blagovest.si

V teh dneh pred cvetno nedeljo nas je dosegla novica, da je kmalu po slovesu dirigenta dr. Mirka Cudermana v večnost odšel še en velikan slovenske sakralne glasbe.

Saša Mišo Frelih je bil znan kot organist v ljubljanski frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja ter tudi v Cankarjevem domu, kjer je bil tudi skrbnik orgel. Doma je bil z Notranjske, rodil se je leta 1947, živel pa je v Ljubljani v župniji Bežigrad z ženo ter tremi sedaj že odraslimi otroki, ki so prav tako povezani z glasbo. Z orglami se je prvič srečal kot 11-letnik v domači župnijski cerkvi v Planini pri Rakeku. To je bilo še v času, ko je župnijo vodil kasnejši profesor na teološki fakulteti ter sedaj svetniški kandidat dr. Anton Strle.Kot je pred leti Mišo Frelih povedal v intervjuju za lokalno glasilo Naš Bežigrad, so doma imeli pianino in je k njim prihajala dvakrat tedensko tudi učiteljica glasbe Matilda Dolenec. Kasneje je vstopil v srednjo versko šolo v Vipavi in nadaljeval s študijem na ljubljanski Teološki fakulteti in Akademiji za glasbo, kjer pa je bil študij orgel precej otežen, saj ni bilo niti dostopa do not. Ko so bile zgrajene orgle v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, je tam prevzel skrbništvo. To pa pomeni tudi stalno igranje. Kot je sam dejal, imajo orgle nešteto sestavnih delov in če ne bi nanje stalno igral, bi se začele tipke zatikati. “Razlika med klavirjem in orglami je, da klavir ob okvari utihne, orgle pa piskajo naprej. To se ne sme zgoditi ne na vajah, ne na koncertih in ne na snemanjih,” je dejal v prej omenjenem intervjuju.

