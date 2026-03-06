Nova knjiga o papežu Leonu XIV., kot ga še ne poznate

Piše: G. B.

Pri založbi Družina je izšla še ena biografija papeža Leona XIV. z naslovom “Svetovljan in misijonar 21. stoletja”.

Avtorica Elise Ann Allen je knjigo v slovenskem prevodu včeraj predstavila v Galeriji Družina. Kot je pojasnila, se je s sedanjim papežem prvič srečala leta 2018, ko je bil škof v Peruju in zadolžen za preiskave spolnih zlorab otrok v cerkvenih institucijah. Kasneje, ko je postal prefekt dikasterija za škofe, je avtorica skupaj z možem znova srečala takrat že kardinala Roberta Prevosta. Povabila sta ga na večerjo, bil je “odličen gost”, je dejala.

Po izvolitvi za papeža 8. maja lani je Allenova poleti v Castel Gandolfu z njim naredila intervju v dveh delih. Pred tem je intervjuvala tudi nekatere njegove znance, ki so z njim delali že v Peruju, še v času, ko je tam deloval kot avguštinski misijonar.

Gre torej za biografijo, ki je še nekoliko obsežnejša od lani izdane knjige o papežu “Pastir z blagoslavljajočim nasmehom”, ki je izšla kmalu po izvolitvi sedanjega papeža, avtor Jesus Collina pa jo je predstavil prav tako na Družini. Nova knjiga pa dejansko orisuje razmere, ki so patra Roberta Prevosta oblikovale za kasnejšo službo na Petrovem sedežu. Ob tem orisuje tudi razvoj sinodalne Cerkve že v času po drugem vatikanskem koncilu, s celinskimi sinodami v Medellinu, Puebli in Aparecidi. Prav sinodalni model Cerkve je iz Latinske Amerike v času papeža Frančiška prešel na svetovno raven, sedanji papež Leon XIV. pa to poslansko nadaljuje. Je torej pristen misijonar in papež 21. stoletja.

