Mladi virtuozi: Nastopil bo italijanski pianist Matteo Bortolazzi

Piše: C. R.

V četrtek, 16. oktobra 2025, bo ob 19. uri v Viteški dvorani Križank zazvenel koncert iz Mednarodnega glasbenega cikla Mladi virtuozi. Na oder bo stopil italijanski pianist Matteo Bortolazzi, ki bo s programom iz del Ludwiga van Beethovna, Friderika Chopina in Maurica Ravela predstavil bogat spekter klavirske izraznosti – od klasične dramatičnosti do romantične poetičnosti in impresionistične domišljije.

Med dramatičnostjo, poetičnostjo in domišljijo

Tretji koncert 33. Mladih virtuozov bo uvedla Sonata št. 17 v d-molu, op. 31, št. 2 Ludwiga van Beethovna, znana pod vzdevkom »Viharna«. Delo velja za eno njegovih najbolj izrazitih in dramatičnih klavirskih stvaritev, v kateri skladatelj razpira globok notranji dialog med spokojnostjo in nemirom, tihim premišljevanjem in silovitim izbruhom čustev. S harmonsko drznostjo in izrazitimi kontrasti je sonata odraz njegovega ustvarjalnega preobrata, ki se pogosto povezuje z obdobjem osebne stiske ob začetku izgube sluha ter iskanjem novega umetniškega izraza.

V osrednjem delu večera bo Matteo Bortolazzi izvedel celoten cikel 24 Preludijev, op. 28 Friderika Chopina, s katerim je skladatelj preludijem vdahnil samostojno koncertno življenje. Vsak preludij odpira svoj glasbeni svet – droben, a popoln v izrazu, prežet z nežno liričnostjo, melanholijo, bliskovito virtuoznostjo in ognjevitim temperamentom. Cikel predstavlja potovanje skozi raznolike tonalitete in razpoloženja ter razkriva izjemno globino in občutljivost Chopinovega glasbenega jezika.

Za sklep večera bo zazvenela pesem Scarbo iz suite Nočne prikazni francoskega skladatelja Maurica Ravela, eno najzahtevnejših del v celotnem klavirskem repertoarju. V tej skrivnostno slikoviti skladbi Ravel oživi podobo nemirnega škrata, ki ponoči vznikne iz teme, se bliskovito premika in v naslednjem trenutku izgine. S tehnično izjemnostjo in domiselno izraznostjo delo predstavlja vrhunec pianistične umetnosti ter preizkus interpretativne zrelosti in vzdržljivosti.

Mojster klavirja: Matteo Bortolazzi

Mlad italijanski pianist Matteo Bortolazzi (2006) se izobražuje pod mentorstvom Epifania Comisa in študira na Konservatoriju Vincenzo Bellini v Catanii. Že pri dvanajstih letih se je z izvedbo Mozartovega klavirskega koncerta uvrstil na častno listo Konservatorija Cesare Pollini v Padovi. Kljub mladosti je hitro postal izjemno nadarjen in muzikalno zrel interpret, znan po tehnično dovršeni igri in čustveni poglobljenosti.

Bortolazzi je nastopal na številnih glasbenih prireditvah doma in v tujini ter prejel vrsto prestižnih nagrad. Med najpomembnejšimi so absolutne prve nagrade na XXIV. Mednarodnem klavirskem tekmovanju Giulio Rospigliosi, XXXIII. Državnem klavirskem tekmovanju J. S. Bacha in VI. Mednarodnem tekmovanju mesta San Donà di Piave, pa tudi zmaga na Mednarodnem klavirskem tekmovanju Merci, Maestro! v Bruslju. Letos je osvojil prvo nagrado na klavirskem tekmovanju za štipendije Fundacije Vincenza Bellinija, ki jo je ustanovila Grazia Marletta.