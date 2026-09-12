Rdeča zvezda oskrunila proslavo vrnitve Primorske

Piše: S. K. (Nova24tv)

Tudi današnji dogodek ob državnem prazniku vrnitve (uradno priključitve) Primorske k matični domovini v Lipici, ki bi moral slaviti slovensko zgodovino in nacionalno enotnost, ni minil brez prisotnosti simbola agresorske vojske. Opaziti je bilo namreč kar dve zastavi z rdečo zvezdo.

Razkazovanje simbola rdeče zvezde se je odvilo ob prisotnosti najvišje predstavnice oblasti, predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je nastopila v vlogi osrednje govornice in prisotne med drugim opomnila na to, da so Primorci med obema vojnama več kot 20 let trpeli zaradi fašističnega nasilja. Povedala je, da so več kot 300 tisoč Slovencem s sistematičnim raznarodovanjem in zatiranjem grobo kratili človekove pravice. “Fašistične oblasti so poitalijančile slovenske šole, zaprle stotine kulturnih, športnih, mladinskih, socialnih in kulturnih društev, gospodarskih zadrug, denarnih zavodov, narodnih domov in knjižnic. Njihov namen ni bil le uničenje slovenskih ustanov. Z vso silovitostjo so želeli zatreti jedro skupnosti ter jezik, družine, šole, kulturo, spomin, zavest in občutek pripadnosti, torej vse, s čimer so ljudje uresničevali in živeli svojo narodnost,” je med drugim povedala.

Če Slovenci zmorejo metode fašističnega režima, o katerih je danes govorila predsednica, obsoditi, pa nam to še dandanes ne uspeva, ko gre za komunizem. Ker samostojna Republika Slovenija vedenja o razsežnosti komunističnega nasilja kot tudi občutljivosti do žrtev in preganjanih ni zmogla v zadostni meri vnesti v kolektivno zavest, parlament tudi ni uspel sprejeti Resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu, ki ima izjemno simbolno vrednost, saj se s slednjo na odločen in jasen način obsoja vse zločine proti človeštvu ter množične kršitve človekovih pravic, ki so

Ker je znano, da je komunistično nasilje na ozemlju današnje Republike Slovenije od poletja 1941 do januarja 1946 terjalo na deset tisoče nasilnih smrti civilnih oseb in vojnih ujetnikov, še več sto tisoč prebivalcev Slovenije pa je komunistično nasilje prizadelo v desetletjih komunistične vladavine z vsemi oblikami kršenja človekovih pravic in svoboščin, najbrž ni potrebno posebej poudarjati, zakaj takim zastavam ne bi niti slučajno smelo biti mesta na proslavah, kot je bila ta danes v Lipici.

“Okupatorji iz Levice oskrunili proslavo. Sredi pušk in bajonetov, na koncu pa bella ciao. Ostudno. Tile na fotki so si priključili denar iz proračuna, ne pa Primorske. Beda,” se glasi zgrožen komentar enega od uporabnikov Twitterja. Daleč od tega, da je bil edini. Marsikdo meni, da bi bilo potrebno simbole agresorjev v naši državi prepovedati. Nekaj zgovornih komentarjev, ki so povedni sami po sebi, si lahko preberete v nadaljevanju: “Sramota. Idioti so tisti, ki to nosijo tja.”; “Ne bo miru dotlej, ko bo to z zakonom prepovedano. Pri nas je vse dovoljeno, da mahaš z zastavo agresorja na Slo., palestinsko zastavo itd. Ko bo prvi kaznovan, bo potem mir”; “A se lahko prosim že enkrat prepove vse te simbole agresorjev!”; “Predsednica ne bo tiho, ko v Sloveniji na uradni proslavi vihrajo srbske zastave z rdečo zvezdo.”; “Ogabno, sram naj jih bo. Kako zelo mentalno pohabljen narod.”; “To je žalitev za narod … in vse, ki so dali življenje za samostojno državo. Sramota!!!”