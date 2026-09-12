Golob si je že rezerviral ministrski stolček v lastni vladi v senci

Piše: A. H. (Nova24tv)

Potem ko se nekdanjemu predsedniku vlade Robertu Golobu povolilna matematika ni izšla v njegov prid, se je z zavrnitvijo ponujene roke sodelovanja z desnosredinsko vlado pri oblikovanju zakonodaje v korist državljanov odločil raje za oblikovanje vlade v senci. “Za ljudi do zdaj žal niso naredili ničesar,” za Delo populistično vztraja Golob, ki se je angažiral s pozivom k oddaji podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ljudi pa poziva tudi, naj 11. oktobra odidejo na referendum proti tako imenovani “politični policiji”.

Ker interventni zakon prinaša konkretne razbremenitve gospodarstva, prebivalcev in najranljivejših skupin po letih stalnega povečevanja obremenitev, ki ga je servirala prav vlada, ki jo je vodil Robert Golob, je težko razumeti, čemu bi se stranka, ki naj bi ji šlo za dobrobit Slovenk in Slovencev, sploh odločila za nasprotovanje tovrstnemu zakonu. “Verjamem, da je ta zakon v vseh svojih postavkah škodljiv,” vztraja Golob po navedbah STA. A če zakon ne bo sprejet, bodo upokojenci primorani še naprej plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo, prav tako ne bodo mogli uživati zaslužene pokojnine in še naprej delati. Potrošniki v takšnem primeru ne bodo čutili lajšanja draginje na področju prehranskih produktov, saj se davek na dodano vrednost ne bo mogel znižati. Kmetje ne bodo deležni ugodnejše ureditve normiranih odhodkov, prav tako ne bodo mogli kupovati semen, sadik in gnojil po nižji stopnji DDV itd.

Prek družabnih omrežij pa Golob zdaj ljudi opominja na referendum proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga levi pol skupaj z nevladnimi organizacijami zavajajoče imenuje kot referendum proti “politični policiji”. V najnovejšem javljanju prek družabnih omrežij sporoča naslednje: “Ko berem neverjetne izjave predsednika vlade Janše o tem, da vsi tisti, ki ste bili na protestu pred izraelskim veleposlaništvom, ste proteroristi. Od tu do tega, da vas bodo po mili volji preiskovali prek politične policije, je samo majhen korak. Ampak ta korak lahko preprečimo s tem, da glasujemo proti politični policiji na referendumu, zato pojdimo vsi na ta referendum. Marsikdo me danes sprašuje, zakaj je potreben ta referendum proti politični policiji, a ni tako, da bodo preiskovali samo funkcionarje. Ne, nas lahko preiskujejo popolnoma brez ovir, ampak če nam na referendumu uspe, potem boste vi ohranili pravno zaščito pred politiki, da vas ne bi oni preiskovali s policijskimi pooblastili. Vse z namenom “zaščite države” pred vami, pred ljudmi, zato, ker se vas bojijo.”

Sodeč po komentarjih pod videom, ki se je razširil prek družabnih omrežij, je marsikomu jasno, da zastraševanje glede uvedbe politične policije predstavlja čisto nebulozo. Da za strašenje državljanov ni podlage, je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec že pred časom v vednost vsem, “ki delijo nebuloze propagandistov proti zakonu o parlamentarni preiskovalni komisiji, vsem vplivnežem, ki se delajo norca iz sebe z video nagovori “proti politični policiji”, in vsem ostalim, ki niso prebrali niti naslova zakona in delijo bedarije o preiskovanju državljanov, brskanju po mobitelih in “špeganju v spalnice”,” osvetlila vsebino 1. člena Zakona o parlamentarni preiskovalni komisiji, ki jasno navaja, da se lahko preiskuje nosilce javnih funkcij (ministre, predsednika vlade, državne sekretarje, direktorje javnih zavodov in agencij, župane ter druge uradnike), politične funkcionarje (člane vlade in poslance za dejanja, storjena v okviru njihove funkcije), zasebne osebe in podjetja (kadar so njihova ravnanja povezana z javnim sektorjem, porabo javnih sredstev ali so vprašanja javnega pomena) ter gospodarske subjekte v državni lasti ali z večinskim državnim deležem ter subjekte, ki poslujejo z državo.

Kot smo že opomnili v preteklosti, je cilj novele zakona o parlamentarni preiskavi okrepiti učinkovitost parlamentarnega nadzora in preprečiti dolgotrajne blokade preiskav. Po novi ureditvi se lahko preiskovalne komisije namreč lotijo dela hitreje, saj ustavnosodna presoja sama po sebi ne pomeni več avtomatične zaustavitve postopka. Tako lahko preiskava poteka tudi med odločanjem ustavnega sodišča, kar zmanjšuje možnost večletnih zamud. To pa seveda

Kar sebe bo postavil na čelo ministra za zdravje vlade v senci

“Vlada v senci je odgovor na norost, ki jo vsak dan lahko spremljamo pri vladajoči kliki,” v luči oblikovanja vlade v senci ravno tako populistično vztraja Golob, ki se očitno še ni sprijaznil z izgubo oblasti. “Namen te ekipe za prihodnost je, da od prvega dne svojega delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi, ki bodo alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada,” je po poročanju N1 Golob izjavil ob napovedi oblikovanja vlade v senci na začetku julija. Prav tako je izrazil prepričanje, da pripravljeni ukrepi ne bodo deležni le odobravanja ljudi, ampak naj bi “dali tudi odličen temelj za prihodnji razvoj države”. Zamislil si je, da se bodo projektu pridružile sorodne stranke, a že na samem začetku je prejel kar dve košarici, in sicer s strani Preroda in stranke SD.

V nedavnem pogovoru glede vlade v senci je prvak Svobode dal vedeti, da bodo imena vlade v senci pravočasno razkrita. Je pa izdal, da bo področje zdravstva sprejel kar sam. Enega od razlogov za takšno odločitev po njegovem predstavlja interventni zakon, ki naj bi “odprl vrata divji privatizaciji našega javnega zdravstvenega sistema”. V zvezi s tem se je na družabnem omrežju X povedno oglasila Godčeva in spomnila na njegovo dejansko delovanje v času prejšnje vlade: “Minister za zdravje vlade v senci bo opozicijski poslanec Golob. Nekoč je bil predsednik vlade, ki je izvedla najbolj divjo privatizacijo zdravstva v zgodovini Slovenije. In kot bi rekli pri nas, je v zdravstvu “zaje***** kar se je zaje****** dalo.” Danes pod palestinsko zastavo vpije, da se bori za dobrobit slovenskih bolnikov.”