Dve knjižni novosti o papežu Leonu XIV.

Piše: G. B.

Po izvolitvi novega papeža Leona XIV. – spomnimo, izvoljen je bil pred dobrim mesecem dni – sta v slovenščini že izšli dve knjigi o njem.

Včeraj je španski publicist, urednik, novinar in vatikanolog Jesús Colina v prostorih Galerija Družina predstavil knjigo “Papež Leon XIV. – pastir z blagoslavljajočim nasmehom”. Z avtorjem knjige se je na srečanju z novinarji pogovarjal direktor založbe Družina Tone Rode.

Ko se je Colina lotil pisanja knjige, ni bil prepričan, na kakšen način se bo lahko poglobil v srce in dušo novega papeža, saj Robert Prevost ni izdal nobenega knjižnega dela. Posvetilo se mu je, da je treba za razumevanje Roberta Prevosta razumeti sv. Avguština: ko se je lotil branja njegovih del, je ugotovil, da je Prevost v svojih pridigah in govorih ter pogovorih za medije in komentarjih na družbenih omrežjih pogosto navajal misli cerkvenega učitelja. Način komunikacije novega papeža bomo torej razumeli, če se bomo poglobili v komunikacijo sv. Avguština: ljudje se med seboj sporazumevamo, kadar si lahko podelimo svoje misli in svoje srce. Na ta način se bo Leon XIV. sporazumeval z nami: poskušal nam bo posredovati globoke misli in ideje, ki so spremenile njegovo življenje, pri tem pa bo, kot je prepričan Colina, deloval po načelu »manj je več«, poroča portal Družina. Več TUKAJ.

Z avtorjem Jesúsom Colino se je pogovarjala tudi ekipa Demokracije, intervju z njim bo objavljen prihodnji teden v novi številki Demokracije.

Tudi Mohorjeva družba Celje je izdala prevod knjige o Leonu XIV. in sicer “Leon XIV. – Nepričakovani naslednik”. Avtor Christophe Henning je sicer novinar časopisa La Croix in voditelj na radiu RCF-Radio Notre-Dame, opisal pa je predvsem, kako je sploh prišlo do izvolitve sedanjega papeža.