Urška Klakočar Zupančič izbrisala objavo, kjer meni, da bosta ustavni pritožbi neuspešni

Piše: Nova24tv.si

Včeraj sta bili vloženi dve ustavni pritožbi na Ustavno sodišče zaradi suma tujega vplivanja na slovenske volitve – z vsem medijskim pompom, ki pritiče političnim akcijam levice. Kljub pompu pa se bo ta akcija zelo verjetno zaključila skladno s slovenskim pregovorom “tresla se je gora, rodila se je miš“. Tako misli vrsta pravnikov in očitno tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Ta je svoje misli najprej zapisala na družbenem omrežju Facebook, nato pa jih izbrisala.

“Čeprav podpiram vložitev ustavne pritožbe, se moram strinjati z argumenti procesne narave dr. Andraža Terška. Meritorna presoja v smislu ugotovitve dokazanega vplivanja na voljo volivcev je glede na trenutno znana dejstva malo verjetna. Hkrati predvidevam tudi, da bo prišlo do izločitve predsednika Ustavnega sodišča RS,” je zapisala. Nato pa zbrisala.

Sedaj lahko na njenem Facebook profilu preberemo le še: “Podpiram vložitev ustavne pritožbe zaradi vplivanja na voljo volivcev s strani izraelske paraobveščevalne agencije na parlamentarnih volitvah v Sloveniji.”

Spomnimo, na levici se je vse od vohunske bajke, ki so jo v javnost lansirali nevladniki in medijski aktivisti, govorilo, da je volilni rezultat pod vprašajem, saj so se na spletu pojavili posnetki, ki so razkrinkali koruptivno delovanje tranzicijske levice. Predstavnikov in pristašev vsebina posnetkov seveda ni zanimala. Sedaj namreč trdijo, da so ravno ti posnetki predstavljali tuj vpliv na volitve, zaradi česar bi bilo treba rezultat volitev razveljaviti. Če bi bil rezultat tak, da bi omogočil sestavo leve vlade, bi razmišljali drugače.

Pravniki pravijo, da iz te moke (verjetno) ne bo kruha

Nekaj so politične akcije, drugo je pravo. Vsaj tako bi moralo biti, čeprav smo v Sloveniji že večkrat opazovali, kako se je pravo podredilo politiki. Kot na primeru novele zakona o RTV, ko je ustavno sodišče pokleknilo. Ali bo tudi v tem primeru, bomo videli v bližnji prihodnosti.

Med pravniki je očitno prevladalo mnenje, da gre pri ustavnih pritožbah za nekakšno performativno politično akcijo, ki ne bo obrodila sadov.

Tako je denimo za provladni Siol komentiral ustavni pravnik Andraž Teršek: “Čeprav je javno opozarjanje na grob poseg paraobveščevalnih operacij v integriteto volilnega procesa in zavzemanje za varovanje države pred tem utemeljeno, pa je v tej zadevi vseeno realno pričakovati, da bo ustavno sodišče pobudo in pritožbo zavrglo ali zavrnilo.” K temu dodaja, da bodo vlagatelji težko dokazali vzročno-posledično povezavo med afero in rezultatom volitev. Dodatna prepreka bi bilo lahko tudi načelo subsidiarnosti, saj ustavno sodišče načeloma vselej zahteva predhodno izčrpanost razpoložljivih pravnih sredstev.

“Radikalni ukrepi, kot sta razveljavitev volitev ali blokada oblikovanja vlade, bi sprožili ustavno krizo najvišje stopnje, zato bo sodišče to zadevo najverjetneje zaključilo s procesnim zavrženjem,” je povedal Teršek.

Celo pravnik Saša Zagorc, ki velja za naklonjenega tranzicijski levici, opozarja na potrebo po izpolnitvi procesnih pogojev. Predvsem pa pravi, da se zdi, da je “vložena ustavna pritožba namenjena tudi ustvarjanju medijskega učinka in kot poskus pritiska na volivce za uveljavljanje politične odgovornosti, do neke stopnje pa tudi moraliziranju”.

Podobno menita tudi Miro Cerar in Jan Zobec, ki sta včeraj nastopila v Odmevih in Golobove argumente kratko malo sesula v prah. Cerar je zaključil, da je pravna pot pred pritožniki izredno težavna ter da je možnost uspeha pritožnikov zelo majhna. Jan Zobec pa je na vprašanje, kje bosta končali ustavni pritožbi, odvrnil: “Če sem nekoliko zloben; na smetišču ustavnega sodišča.”