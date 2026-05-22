Bodo organi pregona začeli resno obračunavati s korupcijo? Poslanka Sluga in in šef Darsa Ribič obtožena podkupovanja poslanca

Poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga in nekdanji vodja volilnega štaba stranke Andrej Ribič sta po navedbah poslanca Resni.ce Aleksandra Štorka prek Dušana Konde, predsednika Kajakaškega kluba Celje, poskušala vplivati na njegovo odločitev o morebitnem prestopu v koalicijo. Zadnja oddaja Tarča je objavila dele pisnih izjav, ki so jih trije poslanci Resni.ce predali tožilstvu.

Poslanec Resni.ce Aleksander Štorek, upokojeni slikopleskar iz Celja, je v uradni izjavi podrobno opisal zaporedje dogodkov aprila 2026. Najprej ga je na pogovor povabila poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga.

Štorek je zapisal, da je bil pogovor splošen in da mu Sluga ni ponujala prestopa niti kakršnih koli koristi. Dan pozneje pa ga je, kot piše Štorek, poklical Dušan Konda, predsednik Kajakaškega kluba Celje, ki domuje na Špici, kjer se Koprivnica izliva v Savinjo. “Dne 15. aprila me je poklical in prosil, da se dobiva na Špici in da mi mora povedati nekaj nujnega. Rekel mi je, da mi ne bi smel povedati, pa mi mora povedati, da ima vabilo od Andreja Ribiča. Šlo je za prestop – da že imajo dva naša poslanca in da potrebujejo še enega. Potem mi je začel razlagati o denarju, da lahko dobim večjo vsoto denarja, hišo, avtomobil.”

Štorek in Konda naj bi se srečala 16. aprila, dan po telefonskem pogovoru, v kajakaškem centru na Špici. Pozneje pa naj bi mu, kot piše Štorek, Konda po telefonu poslal sporočilo: “Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene. Naredimo na Špici svetovni kajakaški center. Vse sem ti danes povedal. V Janševi vladi s Šrotom kot ministrom za okolje in prostor tega ne bo. Morda se sploh ne zavedaš, da si nehote postal ključ marsičesa, ključ do velikih stvari vsaj za mene in moje kajakaše. Vse to zaenkrat veva samo midva. Odloči se po svoji vesti.”

Konda je ekipi Tarče po telefonu potrdil sestanek s poslancem. Zatrdil pa je, da nikoli nista govorila o denarju. “Rekel sem mu samo, da bi nam bolj pasalo, da Golobova vlada ostane, ker bomo lažje kajakaško progo zgradili.

To razkritje o Kondi je razočaralo mnoge, saj je Konda užival veliko spoštovanje v Celju. To je izpostavila tudi Polona Rifelj, ki je na X zapisala: “Presenečena in globoko razočarana nad Celjanom leta 2024, ki sem ga vedno spoštovala kot delovnega, zanesenega športnega človeka in gonilno silo kajakaštva na Špici. Da je zaradi ambicij okoli kajakaškega centra pripravljen prestopiti meje športnega fair playa in se zapletati v sumljive lobistične pogovore z javnimi uslužbenci, ki dišijo po korupciji – razočaranje. Šport žal prevečkrat postaja odskočna deska za sumljive posle. Fotografija iz decembra 2025 z Ribičem, »vizionarjem« avtocest in lastnikom najdaljše jahte zaslužene v službah javnega sektorja, pa samo še dopolni sliko. Upam, da bodo pristojne institucije temeljito preverile vse. Škoda, Dušan. Celje si zasluži boljše. “

Naključje?

Tako Sluga kot Andrej Ribič zanikata domnevne poskuse podkupovanja ali sodelovanja pri tem a če zadevo malce bolj razčlenimo, je to težko verjeti. Sluga je v Tarči kavo s Štorkom predstavila kot “naključno” in strokovno srečanje: “Jaz sem sama poklicala kolega, ki je bil v Celju izvoljen v istem volilnem okraju kot jaz, zato da bomo skupaj naredili kaj dobrega za Celje. In če je s tem, ko sem mu kuhala kavo, mišljena ta sedemmesečna podkupnina, lahko povem, da ne – ker je cena te kave bistveno, bistveno nižja […] Gre za kazniva dejanja, ki nimajo veze s politiko.”

Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine NSi, je na te navedbe odgovoril: “Gospa Sluga je zamolčala eno ključno, bistveno stvar teh srečanj in tega, kar ste vi v svojem prispevku omenili. Andrej Ribič je bil vodja volilnega štaba stranke Gibanje Svoboda. Če je on obljubljal, je tudi ona opletena. In to je zelo politično, ima vso zvezo s politiko in s korupcijo v politiki ter s tem, kako Gibanje Svoboda deluje v slovenski politiki.”

Poskus prepričevanja javnosti, da je šlo za naključje, pade v vodo, saj se je ime Janje Sluge (pa tudi Andreja Ribiča) že prej pojavilo v kontekstu domnevnega prepričevanja poslancev. Spomnimo, da je bila prav ona ena od ključnih oseb na sestanku, na katerem so sodelovali tudi Andrej Ribič, generalni sekretar Svobode Matej Grah in Milan Kučan. Na tem sestanku naj bi Slugi dodelili nalogo, da vpliva na poslanca narodne skupnosti Ferenca Horvátha, naj ne glasuje za Janeza Janšo kot mandatarja – in da se to ne bi opazilo.

Ribič je pogovor s Kondo o Štoreku zanikal in za Tarčo dodal, da za tega poslanca sploh še nikoli ni slišal, kar po zgoraj navedenem težko verjeti. Andrej Ribič poleg tega, da je predsednik uprave Darsa, hkrati tudi predsednik Kajakaške zveze Slovenije. Dušan Konda je dolgoletni predsednik Kajakaškega kluba Nivo Celje in član vodstva Kajakaške zveze, velik “ljubitelj” kajakaštva pa je tudi Robert Golob.

Omembe vredno je tudi dejstvo, da je pod vlado Roberta Goloba Kajakaška zveza Slovenije prejela znatno več javnih sredstev kot v prejšnjih obdobjih. Zlasti od leta 2023 dalje kaže graf na Erar.si jasno rast prejemkov KZS, z izrazitimi vrhovi v letih 2024 in 2025 (v nekaterih mesecih tudi prek 500.000 evrov). V primerjavi s prejšnjimi leti (2016–2021), ko so mesečni prejemki večinoma nihali med 50.000 in 300.000 evrov, je pod Golobovo vlado prišlo do opaznega povečanja financiranja, predvsem prek ministrstev.

Prepričevanje javnosti o tem, da gre za naključje ne pije vode tako ali drugače, saj Štorekova izkušnja ni edina. Podobne izjave o domnevnih ponudbah sta tožilstvu predala tudi poslanca Resni.ce Nedeljko Todorović in Boris Mijić. Dogodki so se zgodili med pogajanji za sestavo koalicije po volitvah 2026, ko Gibanju Svoboda ni uspelo zagotoviti stabilne večine. In to le mesec dni po tem, ko je vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovič javno zagotovil, da se stranka pri sestavljanju koalicije ne bo posluževala izsiljevanja ali podkupovanja. Toliko o tem.