Napadalec na Aleša Šutarja s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde

Obtoženi za napad na Novomeščana Aleša Šutarja Samire Šiljić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so za STA potrdili na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa bržkone predstavljene na predobravnavnem naroku, ki je na novomeškem sodišču sklican za torek.

Šiljiću tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt 25. oktobra lani, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od treh do 15 let zapora. Šutarja naj bi pred klubom LokalPatriot v središču Novega mesta tako močno udaril, da je ta padel in z glavo udaril ob tla, kar je povzročilo njegovo smrt.

Predobravnavni narok za Šiljića bi moral steči 8. maja, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil na torek, 26. maja, da bi obema stranema dal čas, da dosežeta morebitni dogovor glede priznanja krivde.

Šiljićev odvetnik Dušan Medved takrat podrobnejših izjav medijem v zvezi s tem ni dajal. Je pa pogovore potrdila tožilka Nada Črnugelj.

Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiljićevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič decembra lani izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je odredilo pripor za Šiljića, ki je po prepričanju tožilke tudi prava oseba, ki je storila kaznivo dejanje. Postopek za drugega osumljenca, torej Šiljićevega bratranca, je še v teku in o njem še ni odločeno, so za STA prav tako potrdili danes.