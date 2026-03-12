Bližajo se 39. Roševi dnevi, državno srečanje najboljših mladih literatov

Piše: Slošolar

Letošnji 39. Roševi dnevi bodo potekali v sredo, 18. marca 2026 v Celju v Glasbeni šoli Celje. Na letošnjem natečaju so sodelovali 4 mladi literati in 31 mladih literarnih ustvarjalk; 15 učencev obiskuje 8. razred, 20 pa jih bo letos zaključilo osnovnošolsko izobraževanje in se bodo v naslednjih letih lahko prijavljali na Festival mlade literature Urška v organizaciji JSKD, ki je namenjen mladim od 15. do 30. leta starosti.

Vsa besedila, ki so prispela na letošnji natečaj, je pregledala strokovna komisija v sodelovanju z odgovorno urednico revije Mentor. Dr. David Bedrač, pesnik, pisatelj, pedagog, urednik, in dr. Sonja Merljak Zdovc, novinarka in urednica, sta prebrala 11 proznih besedil, 23 pesmi in dve kratki drami.

Nadaljevanje TUKAJ.