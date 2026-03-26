Znova izpadi elektrike po Sloveniji, tokrat zaradi vetra

KronikaSlovenija
foto: STA

Piše: C. R. 

Zaradi močnega vetra po državi prihaja do izpadov elektrike. Zaradi izrednih razmer je trenutno na območju Elektra Maribor brez elektrike okoli 1700 odjemalcev. Na območju Elektra Ljubljana so se razmere nekoliko izboljšale, brez elektrike je še okoli 180 odjemalcev, popoldne pa je bilo več kot 2300. O izpadih elektrike poročajo tudi z Gorenjske.

Arso je za danes in petek za sever države izdal rdeče vremensko opozorilo, ker bodo po napovedih sunki severnega vetra predvsem v severni Sloveniji in tudi drugod v višjih legah lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro, lokalno so lahko sunki tudi okoli 140 kilometrov na uro.

Številni prebivalci severnega dela Slovenije so na mobilne telefone prejeli obvestila SI-Alarm o nevarnosti zaradi vetra. Uprava RS za zaščito in reševanje jih je opozorila pred vetrolomi, padanjem dreves, odkrivanjem streh, motnjah pri oskrbi z električno energijo in vodo. Prebivalcem med drugim svetujejo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.

Svetujejo jim tudi, naj spremljajo obvestila pristojnih služb, se izogibajo bližine električnih daljnovodov in površinam, poraslim z drevjem. Poskrbijo naj tudi za domače živali in ne rešujejo premoženja v primeru močnega vetra.

