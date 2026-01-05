Zasegli so mu avtomobil, s seboj je odnesel položnice za več kot tri “jurje”

Piše: C. R.

Da je varnost in upoštevanje predpisov mnogim deveta briga, so se možje postave prepričali tik pred silverstrskim večerom, ko so blizu Trebnjega ustavili renault espace, saj je precej čudno vijugal po cesti.

No, junak za volanom se ni pustil ugnati in je pritisnil na plin, kar pa mu ni pomagalo, saj so ga kmalu zatem krepko prizemljili. Za volanom je sedel 53-letni, ki je bil seveda okajen in brez vozniškega dovoljenja. Povrh vsega je vozil neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem je bila nameščena ukradena registrska tablica, ki pripada drugemu vozilu.

Seveda možem v modrem ni ostalo drugega kot to, da so avtomobil zasegli, grešniku pa napisali cel šop položnic, nabralo se jih je kar za 3400 evrov, saj je kršil več zakonov. Čaka ga tudi vabilo k sodniku, tam bo tarifa verjetno še višja.