Zaradi posledic prometne nesreče v bolnišnici umrl 69-letni motorist

Piše: C. R., STA

Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v soboto na območju Kočevskih Poljan, je v bolnišnici umrl 69-letni moški, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Nesreča se je zgodila, ko je motorist izgubil oblast nad motorjem in trčil v prometno signalizacijo.

V soboto popoldne so bili policisti obveščeni o padcu motorista na cesti na območju Kočevskih Poljan. Po ugotovitvah policistov je 69-letni motorist vozil iz smeri Črnomlja proti Soteski. Pri Kočevskih Poljanah v ovinku ni vozil po desni strani smernega vozišča, izgubil je oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo.

Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. V torek pa so policiste obvestili, da je 69-letni moški v bolnišnici zaradi hudih poškodb umrl.