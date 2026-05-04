Zalotili dolgoprsteže, tole je sledilo …

Kronika
foto: Pixabay

Piše: C. R.

PU Novo mesto poroča o poskusu vloma na območju Novega mesta. Pri tem so enega od dolgoprstežev prijeli, ostali so pobegnili v neznano. 

“V noči na 4. 5. smo bili obveščeni o sumljivih osebah, ki bi na območju Regrče vasi v Novem mestu vlamljale v pomožni objekt ob stanovanjski hiši. Na krajo so bili takoj napoteni policisti s širšega območja in policisti PP Novo mesto so na travniku v bližini ujeli in prijeli 40-letnega osumljenca. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali,” so sporočili.

Ugotovili so, da je osumljenec s sostorilci vlomil v objekt in odtujil kosilnico, kotel za žganjekuho, škropilnico in nekaj drugih predmetov. Ukradene predmete so zasegli in vrnili oškodovancu. Policisti nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za ugotavljanje identitete sostorilcev. Na podlagi ugotovitev bodo zoper osumljence ukrepali v skladu s pristojnostmi.

