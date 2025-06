Zagorelo v gozdu med Smlednikom in Trbojami

Piše: STA

V gozdu med Smlednikom in Trbojami je izbruhnil požar, a je že pod nadzorom, je za STA povedal predsednik Gasilske zveze Medvode Miha Šušteršič. Na terenu je po njegovi oceni od 50 do 60 gasilcev, vzrok požara pa za zdaj še ni znan. Če se požar ne bo širil, ga bodo lokalizirali in pogasili še danes popoldan, je povedal.