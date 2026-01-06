Zadrogiran za volan, v avtu pa otrok!

Piše: C. R.

Nekaj po 20. uri so vozniki klicali na 113 in može v modrem obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila BMW hrvaških registrskih oznak, ki naj bi vozil iz smeri Obrežja proti Ljubljani, vijugal po cesti, večkrat trčil v varovalno ograjo in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policija se je brž odzvala in ustavila 41-letnega voznika, ki je v vozilu prevažal otroka. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je bil pozitiven, zanj so odredili tudi strokovni pregled. Poskrbeli so za otroka, kršitelju pa odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Z obdolžilnim predlogom so ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.