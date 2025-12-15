Vse to so na Kočevskem našli pri mladoletnikih

Piše: C. R.

Minuli teden so policisti Policijske postaje Ribnica po dlje časa trajajoči kriminalistični preiskavi zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in izsiljevanj pridobili odredbo sodišča za več hišnih preiskav na območju Kočevja.

Na podlagi pridobljene odredbe so pri treh mladoletnih osumljencih in pri 20-osumljencu opravili hišne preiskave na več naslovih, kjer so našli in zasegli okoli dva tisoč evrov gotovine, več mobilnih telefonov, pripomočke za prodajo prepovedanih drog in manjšo količino prepovedane droge kokain.

Zoper dva mladoletnika je bilo odrejeno policijsko in v nadaljevanju sodno pridržanje. 20-letniku pa je bilo odrejeno policijsko pridržanje, v nadaljevanju je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.