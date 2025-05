Vlomilci spet navalili v cerkve, tudi pri dveh znanih župnikih

Piše: C. R.

Celjska policijska uprava je sporočila, da je včeraj obravnavala vlome v tri cerkve in sicer v Šentjurju, na Frankolovem in v Dolu pod Gojko, sicer blizu Frankolovega.

V Šentjurju sicer deluje znani župnik Mitja Markovič, v Frankolovem pa p. Branko Cestnik.

V vseh treh primerih je storilec ukradel gotovino, iz cerkve v Šentjurju še dve mešalni mizi, torej opremo za ozvočenje. Povsod je škodo povzročil še s poškodovanjem vrat oziroma oken.

Tudi sicer je bilo na območju Dola pod Gojko blizu Frankolovega zabeleženih še več drugih kaznivih dejanj, kar kaže na to, da je storilec imel pravcati tatinski pohod, morda je bilo storilcev celo več. Iz odklenjenega vozila ukradel športno torbo z opremo za fitnes, slušalke in nekaj kovancev. Tamkajšnji prebivalci so prijavili tudi vlom v lopo ob stanovanjski hiši. Storilec je ukradel posodi z bencinom in nekaj drugih stvari. V Frankolovem pa je neznani storilec sunil registrski tablici z avtomobila.

Vlamljali so tudi drugod. Na gradbišču novih blokov v Babnem pri Celju je neznani storilec vlomil v začasno skladišče in ukradel več električnih vodnikov. Na Ulici mesta Grevenbroich v Celju je neznanec vlomil več predalnikov paketomata in ukradel nekaj paketov.