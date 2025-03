V Sloveniji odkrili drogo, ki uporabnike spreminja v zombije

Piše: Moja Dolenjska

V vzorcu heroina, ki je bil prodan v okolici Ljubljane, so pred kratkim odkrili sintetični opioid fentanil, izjemno nevarno drogo, ki uporabnike spremeni v zombije. Slovenski Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je ugotovil, da vzorec vsebuje 3,4 odstotka fentanila, kar predstavlja izredno visoko tveganje za smrtno predoziranje, poroča portal Nova24TV.

Fentanil je sintetični opioid, ki je kar 50-krat močnejši od heroina in 100-krat močnejši od morfija.

Že minimalne količine lahko povzročijo hudo depresijo dihanja in smrt. Glede na analizo Drogarta bi količina fentanila v običajnem odmerku heroina (0,1 g) dosegla 70-kratnik srednjega smrtnega odmerka.

V ZDA je fentanil v zadnjem času postal glavni razlog smrtnosti pri Američanih, starih od 18 do 45 let. Po podatkih ameriških oblasti zaradi predoziranja s fentanilom letno umre približno 70.000 ljudi. V nekaterih zveznih državah so to drogo že razglasili za “orožje terorizma”. Na ulici je fentanil poznan pod različnimi imeni, kot so China White, Dance Fever, TNT in Tango & Cash. Preprodajalci ga pogosto mešajo s heroinom, kokainom ali drugimi substancami, kar se je zgodilo tudi v Sloveniji.

Če je nekdo zaužil fentanil, se to lahko kaže z različnimi fizičnimi in vedenjskimi znaki. Ker gre za zelo močan opioid, lahko že majhna količina povzroči izrazite učinke. Vedenjski in mentalni znaki so zmedenost ali dezorientacija, oseba lahko nenadoma zaspi ali ima težave z ohranjanjem budnosti, oseba lahko deluje tudi otopelo in se odziva z zamikom.