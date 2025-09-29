V romskem naselju znova odmevali streli

Piše: C. R.

V soboto, 27. septembra 2025, okoli 20:30 so policisti prejeli več klicev o streljanju v romskem naselju Poganci. Na kraj so takoj napotili več policijskih patrulj, ki so streljanje tudi same zaznale pred vstopom v naselje.

Ob prihodu v naselje je bilo okoliško območje mirno, policisti pa so začeli z zbiranjem obvestil in pregledom kraja. Pri pregledu so na tleh našli devet tulcev nabojev neznanega kalibra. Opravljen je bil ogled kraja in evidentirana kazniva dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil, da bi ugotovila storilca kaznivega dejanja. Po zaključeni preiskavi bodo podali kazensko ovadbo po 314. členu Kazenskega zakonika zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen zapora do petih let.