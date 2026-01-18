e-Demokracija
3 C
Ljubljana
nedelja, 18 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

V požaru v okolici Ptuja umrl otrok, še en življenjsko ogrožen

Kronika
Fotografija je simbolična. (foto: Rasto Božič / STA)

Piše: C. R., STA

V požaru v stanovanjski hiši v okolici Ptuja je življenje izgubil en otrok, drugega pa so odpeljali v bolnišnico in je po zadnjih informacijah življenjsko ogrožen, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. O požaru so bili obveščeni zgodaj zjutraj. Vzrok požara še ni znan.

O požaru sta bili obveščeni tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica. Ogled kraja požara je že zaključen, policisti trenutno nadaljujejo z ugotavljanje vzrokov za njegov nastanek, so še navedli na mariborski policijski upravi.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026