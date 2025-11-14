V Miljah dan žalovanja po smrti otroka, ki ga je umorila mati

Piše: STA

V Miljah blizu Trsta je v sredo zvečer 55-letna ženska s kuhinjskim nožem umorila devetletnega sina. Okoliščine umora policija še preiskuje, mater, ki se je po poročanju lokalnih medijev zdravila zaradi duševnih težav, pa so aretirali. V Miljah je zaradi tragedije danes dan žalovanja, med drugim so odpovedali tradicionalne prireditve za Martinovo.

Deček, katerega starši so živeli ločeno, je bil v sredo na obisku pri materi, ko mu je ta z nožem prerezala vrat. Oče, 58-letni domačin, ki je imel skrbništvo nad dečkom, je obvestil policijo, potem ko se devetletnik ob dogovorjenem času ni vrnil domov, njegova mati pa se ni odzivala na telefonske klice.

Policija je dečka našla v kopalnici, ko je že izkrvavel.

Mater, 55-letno ukrajinsko državljanko, ki se je zdravila zaradi duševnih težav, so v sredo zvečer najprej sprejeli v tržaški bolnišnici, ker je bila v šoku in je po poročanju italijanske radiotelevizije Rai imela več ran, ki si jih je sama povzročila, nato so jo aretirali.

Župan Milj Paolo Polidori je dejal, da je družino spremljala socialna služba. Vendar po njegovih besedah nič ni kazalo, da bi se lahko zgodila takšna tragedija.

Župan je za danes razglasil dan žalovanja, ob 12. uri so se v spomin na dečka, ki je obiskoval slovensko osnovno šolo, v Miljah oglasili cerkveni zvonovi, zastave na poslopju občine pa so spustili na pol droga.