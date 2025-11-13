V Ljubljani napadel in hudo ranil voznika avtobusa!

Piše: C. R.

“Danes okoli 17.30 smo bili obveščeni o dogodku kjer je glede na prve podatke do sedaj neznani osumljenec, na območju centra Ljubljane, z ostrim predmetom huje poškodoval voznika avtobusa in po dogodku peš pobegnil. Huje poškodovani voznik je bil s kraja odpeljan v UBKC Ljubljana,” so sporočili iz ljubljanske policije.

Na kraju policisti izvajajo aktivnosti za izsleditev osumljenca, starega 35-50 let, visokega med 180 in 190 cm, svetlih las, s svetlo brado. V času dogodka je nosil rdečo jakno, obstaja možnost, da se je preoblekel. Policija poziva vse, ki imate kakršne koli informacije o dogodku ali storilcu, da o tem nemudoma obvestijo policijo na št. 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.

Hkrati opozarjamo občane, da se v primeru da opazijo osumljenca ne izpostavljajo ampak takoj pokličejo policijo na št. 113, saj gre glede na opisano dejanje za nevarno osebo.

Sodeč po poročanju STA se je napad zgodil na Bavarskem dvoru na enem od avtobusov LPP. Na kraj je prišlo več reševalcev.