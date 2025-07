V Dobruški vasi Rom sam požgal lesen objekt – bo sledil zahtevek do občine za nadomestno gradnjo?

Piše: Moja Dolenjska

Včeraj, nekaj po 19.30, je zagorelo v romskem naselju v Dobruški vasi pri Škocjanu. Požar so omejili in pogasili gasilci, so sporočili s policije.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je Rom sam namerno požgal lesen objekt. Poškodovan ni bil nihče, vse okoliščine kaznivega dejanja požiga pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Primer, da Romi sami požgejo objekt, v katerem bivajo, ni nov. Za silvestrovo je po naših zanesljivih informacijah Rom v enem od romskih naselij v Brežicah zažgal hišo, v kateri je bival, nato pa zahteval, da mu občina zagotovi nadomesten objekt.