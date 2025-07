Ukradel ročno svetilko

Piše: C. R.

Včeraj okoli 17.30 so bili policisti iz Šentjerneja obveščeni o tatvini v eni izmed tamkajšnjih prodajaln. Po prvih ugotovitvah je neznanec s pogovorom zamotil prodajalko, medtem ko je njegov sostorilec odtujil ročno svetilko. Po dejanju sta osumljenca zbežala s kraja dogodka.

Policisti so nemudoma pričeli z zbiranjem obvestil in aktivnostmi za izsleditev storilcev. Mladoletnega osumljenca so izsledili, mu zasegli ukradeni predmet ter ga vrnili prodajnemu osebju. O kaznivem dejanju bodo obvestili pristojno tožilstvo.