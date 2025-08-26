Tudi bike kradejo, mar ne?

Piše: Moja Dolenjska

Konec tedna so kazniva dejanja beležili predvsem na območju od Otočca do Šentjerneja.

S pašnika pri naselju Polhovica pri Šentjerneju je med četrtkom in petkom nekdo ukradel bika, težkega okoli 250 kg.

Med petkom in soboto je na parkirnem prostoru na Ratežu nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz torbice ukradel denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1500 evrov.

V nedeljo je med 16.30 in 17. uro na parkirnem prostoru na Otočcu neznanec vlomil v osebni avtomobil in odtujil torbo s prenosnim računalnikom, denarnico z denarjem in drugimi osebnimi predmeti oškodovanca. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4500 evrov škode.

Za omenjeno območje na Otočcu sicer policija že dlje časa svari, da se na njem dogajajo tatvine. Z njimi naj bi bili povezani predvsem posamezni pripadniki znane etnične skupine.