Tragedija: na Ljubljanskem barju ugasnilo življenje najstnika

Piše: C. R.

Nesreč s smrtnim izidom med motoristi ni konec. Včeraj so zabeležili nov primer nesreče, ki je terjala življenje najstnika.

Včeraj nekaj pred 18. uro, se je na regionalni cesti Borovnica – Podpeč zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. Po do sedaj znanih podatkih je 18-letni motorist vozil motorno kolo znamke Yamaha YZF 125, pri čemer pa je močno pretiraval s hitrostjo. Zaradi tega ni mogel zvoziti desnega ovinka in je zletel s ceste na travnato površino brežine jarka ob desnem robu vozišča. Med vožnjo po travnati brežini jarka je s sprednjim kolesom motornega kolesa trčil v betonski prepust, padel in obležal na utrjeni površini prepusta.

Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.