Tragedija: drevo padlo na cesto na nič krivega voznika – bil je takoj mrtev

Piše: C. R.

Znova beležijo primer smrtne nesreče nič krivega voznika, ki je danes zjutraj nič hudega sluteč vozil po cesti na območju Črne na Koroškem.

Njegova življenjska pot se je končala tako rekoč v sekundi. Nanj se je podrlo drevo, ki so ga podirali gozdarji. Iz razbitin avtomobila so tako lahko potegnili le še njegove posmrtne ostanke.

Ogled kraja bo opravila ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Celje. Na kraj dogodka sta odšli tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.