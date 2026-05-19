Predvideno danes vložena Janševa kandidatura za mandatarja, Pirc Musarjeva pa po novem razmišlja o tehničnem mandatarju?

Po Demokratih in NSi, ki so to storili minuli teden, so v ponedeljek zvečer vsebinskemu delu koalicijske pogodbe za mandatno obdobje 2026-2030 prikimali še v SLS, Fokusu Marka Lotriča in seveda SDS, ki bo vlado tudi vodila.

To pomeni, da so izpolnjeni pogoji za vložitev mandatarske kandidature, je v ponedeljek zvečer napovedal najverjetnejši mandatar Janša. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, stranke podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo zgolj 43. A si Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, čeprav ta formalno ne bo del koalicije. Kot je v soboto povedal njen predsednik Zoran Stevanović, bodo prispevali tudi podpise za Janševo kandidaturo.

Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečenj, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je v četrtek na pogovoru z Robertom Golobom in Janezom Janšo iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer. “Slovenija potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme,” meni.

V pisnem pojasnilu, ki so ga poslali iz urada predsednice republike, je Pirc Musar spomnila, da ko je sredi aprila zaključila prvi krog iskanja kandidatov za mandatarja, je javnosti prenesla sporočilo državljanov, da “Slovenija potrebuje širši konsenz o ključnih razvojnih vprašanjih in zvestobo vrednotam, na katerih temelji naša družba”. “Slovenija sodi med najbolj razvite demokracije na svetu. Da tako tudi ostane, sta ključna medsebojno spoštovanje in odgovorno ravnanje vseh, ki nosimo javno odgovornost,” je navedla.

Prejšnji teden v četrtek pa je na skupni pogovor o prihodnosti države povabila predsednika Svobode Goloba in predsednika SDS Janšo. “Z obema predsednikoma strank sem iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo – rešitve, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer, v katerih se nahajamo,” je pojasnila.

“Slovenija v takšnih okoliščinah potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme, ki jih moramo izpeljati, če želimo zagotoviti varnost, odpornost in razvoj naše države ter dobrobit državljank in državljanov. Pogovor je bil konstruktiven. Sogovorniki smo spregovorili o več možnih rešitvah in o tem, kako preseči trenutne politične delitve,” je pojasnila.

Predsedničina prvotna ideja je bila sicer koalicija, v kateri bi sodelovali obe največji parlamentarni stranki, voditelja teh strank, torej Golob in Janša, pa bi vlado vodila izmenjaje, torej vsak polovico mandata.

V pogovoru pa je bila nato omenjena tudi možnost tehničnega mandatarja.

Iskanje in uresničitev takšnih rešitev, med njimi tudi možnost iskanja tehničnega mandatarja, po mnenju predsednice ni mogoče z danes na jutri. “Sem pa o takšni možnosti že predhodno opravila razmislek. Takšna rešitev je lahko le plod medsebojnega spoštovanja in soodgovornosti do prednostnih nalog ter pripravljenosti, da se vsaj pri ključnih vprašanjih državni interes postavi pred strankarskega. Pri tem sem pripravljena aktivno sodelovati in pomagati – vendar le pod pogojem, da bodo na obeh straneh izraženi iskreni nameni in resnična pripravljenost za odgovorno ravnanje ter zadostna podpora poslank in poslancev,” je napovedala.

Kot je navedla, jo veseli, da so “prizadevanja za prenehanje nenehnih razdvajanj padla na plodna tla”. Predsednikoma obeh strank se je zahvalila za tvorno sodelovanje na sestanku. “Slovenija potrebuje več poguma za dialog, več zrelosti v politiki in več zavedanja, da je država vedno večja od posamezne stranke, posamezne vlade ali posameznega mandata,” je dodala.

Iz Svobode so včeraj sporočili, da so pripravljeni podpreti tehničnega mandatarja, ki bi ga predlagala predsednica republike. Odziva SDS pa v uradu še nimajo, so pojasnili.