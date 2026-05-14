Znano, zakaj je zagorelo v gozdu pri celjskem gradu

Piše: C. R.

V ponedeljek, 11. maja 2026, so bili na policiji okoli 8. ure obveščeni, da je zagorelo v celjskem grajskem gozdu. Ogenj je zajel okoli 19.000 m2 površine.

“Z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil smo ugotovili, da so trije mlajši fantje v soboto, 9. maja 2026, na tem območju, v bližini visokonapetostnega daljnovoda, zakurili ogenj, saj so si nameravali speči mesne izdelke. Dim je opazil občan, ki je fante opozoril na nevarnost početja in jim naročil naj ogenj takoj pogasijo ter pogorišče zasujejo z zemljo.

Ker ognja niso temeljito pogasili, se je tlenje razširilo na suho podrast gozda, zaradi česar se je ogenj iz sicer zasutega kurišča razširil po gozdu,” so sporočili iz policije.

Pri gašenju gozdnega požara je sodelovalo 90 gasilcev Poklicne gasilske brigade Celje in predstavniki devetih društev Gasilke zveze Celje. Pri gašenju požara iz zraka sta sodelovali tudi dve letali. Zaradi gašenja gozdnega požara je bilo potrebno izklopiti visokonapetostni daljnovod in srednje napetostni distribucijski krožni vod, zaradi česar je za dobre tri ure brez elektrike ostalo okoli 350 odjemalcev električne energije.

“Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti bodo dva mladoletna fanta kazensko ovadili,” so sporočili.