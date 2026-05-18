Lažni vodovodar v Medvodah “nasral” starejšega občana

Piše: C. R.

Policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena okoli 18. ure na območju Medvod.

Neznani storilec je namreč potrkal na vrata stanovanja, kjer je živel starejši občan, in ga prepričal o tem, da je potrebno izvajati nujne vodovodne storitve – in to celo na nedeljo. Očitno je bil prepričljiv, vsaj za toliko časa, da je njegov pajdaš smuknil noter in pobral nakit v vrednosti 1500 evrov. Seveda je oškodovanec nakano prepoznal šele, ko sta bila storilca že daleč proč.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.