e-Demokracija
17.2 C
Ljubljana
ponedeljek, 18 maja, 2026
Lažni vodovodar v Medvodah “nasral” starejšega občana

Kronika
Fotografija je simbolična. (foto: policija)

Piše: C. R. 

Policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena okoli 18. ure na območju Medvod.

Neznani storilec je namreč potrkal na vrata stanovanja, kjer je živel starejši občan, in ga prepričal o tem, da je potrebno izvajati nujne vodovodne storitve – in to celo na nedeljo. Očitno je bil prepričljiv, vsaj za toliko časa, da je njegov pajdaš smuknil noter in pobral nakit v vrednosti 1500 evrov. Seveda je oškodovanec nakano prepoznal šele, ko sta bila storilca že daleč proč. 

 Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

