Obtožnica zoper Dušana Smodeja pravnomočna – bo to konec tudi za Asto Vrečko?

Piše: C. R.

Z okrožnega sodišča v Ljubljani so za portal N1 danes potrdili, da je obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopub postala pravnomočna 11. marca letos, za 3. junij pa naj bi bil razpisan predobravnavni narok.

Tožilstvo je sicer obtožnico, ki Smodeja bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, vložilo 28. februarja lani. Leto dni jim nato obtožnice ni uspelo vročiti. Nato pa jim je to kakor po čudežu uspelo pred volitvami.

Državni tožilec je zato januarja na sodišče podal predlog za odreditev pripora. V začetku marca je bila obtožnica vendarle vročena, a je Smodej nanjo vložil ugovor. Senat je ugovor zavrnil.

To sedaj pomeni, da lahko za Smodeja vložijo priporni nalog.

Vendar pa obstaja še en problem: Asta Vrečko. Če bo namreč Smodej spregovoril o podrobnostih, se utegne zgoditi, da bo obremenil odhajajočo ministrico za kulturo, ki je zadnje čase imela veliko nervoznih izpadov: najprej v oddaji na Pop TV, ko ji je Marko Lotrič vrgel pod nos Fotopub, nato pa še v Benetkah, kjer je prišlo do bližnjega srečanja s Smodejem v restavraciji, nakar je Vrečkova takoj zapustila prostor: “Ker sem solidarna z žrtvami spolnih napadov in ker gre za osebo, obtoženo kaznivih dejanj, ki je v tujini zavlačevala z začetekom postopka pred slovenskim sodiščem.” Tako je dejala medijem.

Vendar pa vzorec obnašanja kaže na veliko nervozo. Še na začetku mandata odhajajoče vlade se je Smodej zadrževal v prostorih ministrstva za kulturo v družbi ministrice, slednja pa se ga sedaj boji.