V tiskani izdaji Demokracije preberite: Kar slabih 50 nesreč v dveh mesecih – bo uprava Darsa odgovarjala?

Piše: Andrej Sekulović

Povečano število nesreč na avtocestah. Gre za neustrezno vožnjo ali posledice številnih gradbenih del? Andrej Ribič naj bi kot predsednik Darsa odstopil, če bomo imeli Janševo vlado, slišati pa je tudi, da naj bi sestankoval s Kučanom.

Obsežna gradbena dela na slovenskih avtocestah letos ne povzročajo zgolj večurnih zastojev in slabe volje voznikov, temveč tudi izrazito povečanje števila prometnih nesreč na odsekih z delovnimi zaporami. Najbolj problematična ostaja primorska avtocesta med Ravbarkomando, Postojno in Razdrtim, kjer promet že več mesecev poteka po zoženem režimu zaradi obnove vozišča.

Po podatkih policije in Darsa se je na približno 15 kilometrov dolgem odseku med Postojno in Razdrtim v zadnjih dveh mesecih zgodilo kar 47 prometnih nesreč. Samo med prvomajskimi prazniki jih je bilo enajst, v začetku maja pa je promet dodatno ohromila nesreča tovornjaka, ki se je pri delovni zapori prevrnil in oplazil avtobus. Avtocesta je bila zaprta več ur, nastale pa so večkilometrske kolone, ki so segale daleč po primorskem kraku. Zaradi serije nesreč je Dars celo napovedal začasno zaprtje uvoza Postojna proti Kopru. Povod za odločitev je bilo sedem nesreč v zgolj štirih dneh, pri eni od njih je bilo potrebno tudi helikoptersko posredovanje. Pri Darsu sicer trdijo, da gre predvsem za preveč pogosto neprilagojeno hitrost, neupoštevanje varnostne razdalje ter neustvarjanje reševalnega pasu in tudi utrujenost od vožnje, a zdi se, da skušajo odgovorni predvsem zmanjšati lastno odgovornost zaradi močne obremenitve avtocest, ki je posledica letošnjih del.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!