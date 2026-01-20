Tovornjakar s predrto pnevmatiko ter poldrugim promilom “pod kapo”

Piše: C. R.

Policisti PPP Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog na avtocesti iz smeri Obrežja proti Krškem opazili voznika tovornega vozila romunskih registrskih oznak, ki je vozil s predrto pnevmatiko.

Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali, a se možakar sploh ni zmenil za signale in je peljal naprej, kot da se ni nič zgodilo. Pri Drnovem pa so ga vendarle uspeli ustaviti. Za volanom je sedel 49-letnik, ki je kazal precej očitne znake okajenosti. Alkotest je sum potrdil, saj je grešnik pihnil za 1,5 promila alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. S sodnikom se bo srečal danes, povrh vsega pa je tudi prejel precejšen šop položnic zaradi prekrškov. Je pa njegova kariera voznika tovornjaka vsaj za področje Slovenije za vedno končana.