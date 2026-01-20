e-Demokracija
-2.9 C
Ljubljana
torek, 20 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Tovornjakar s predrto pnevmatiko ter poldrugim promilom “pod kapo”

Kronika
Tovornjak - fotografija je simbolična. (foto: PU Novo mesto)

Piše: C. R. 

Policisti PPP Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog na avtocesti iz smeri Obrežja proti Krškem opazili voznika tovornega vozila romunskih registrskih oznak, ki je vozil s predrto pnevmatiko.

Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali, a se možakar sploh ni zmenil za signale in je peljal naprej, kot da se ni nič zgodilo. Pri Drnovem pa so ga vendarle uspeli ustaviti. Za volanom je sedel 49-letnik, ki je kazal precej očitne znake okajenosti. Alkotest je sum potrdil, saj je grešnik pihnil za 1,5 promila alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. S sodnikom se bo srečal danes, povrh vsega pa je tudi prejel precejšen šop položnic zaradi prekrškov. Je pa njegova kariera voznika tovornjaka vsaj za področje Slovenije za vedno končana. 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026