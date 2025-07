Tempirane bombe na cesti: pijanci in “snete sekire”

Piše: C. R.

Policijske uprave poročajo, da si nekateri vozniki res dajo duška. Očitno jih pri tem motivira lenobni poletni čas in potreba po adrenalinu. Tako so tudi v zadnji noči polovili kar nekaj takšnih, ki so predstavljali hudo nevarnost v prometu, bodisi zaradi hitrosti bodisi zaradi uporabe drog in alkohola.

Policisti Postaje prometne policije Celje so zadnjo noč izvajali meritve hitrosti na regionalni cesti pri naselju Ivenca blizu Vojnika. Na tem delu je hitrost vožnje izven naselja omejena na 90 km/h. Pri tem so zalotili voznika, ki je imel izjemno težko nogo, saj je vozil s 151 kilometri na uro (ob upoštevanju varnostne razlike merilnika hitrosti 143 km/h), kar pomeni , da največjo dovoljeno hitrost prekoračil za najmanj 53 km/h. Seveda sledi obdolžilni predlog, pa tudi izpit mu je šel po gobe. Policisti so mu za slovo stisnili v roke še položnico v višini 1200 evrov.

Podobno so tudi na območju Celja ulovili nekaj težkih grešnikov. Eden od njih je po Mariborski cesti v naselju Celje, kjer je hitrost vožnje v naselju omejena na 50 km/h, vozil s hitrostjo 115 km/h, (ob upoštevanju varnostne razlike merilnika hitrosti 109 km/h), kar pomeni , da največjo dovoljeno hitrost prekoračil za najmanj 59 km/h. Vozniške mu seveda niso mogli vzeti, saj se je izkazalo, da je sploh nima oziroma ni veljavna, ob testiranju alkohola pa je napihal skoraj promil. Vozilo so mu zasegli in prepovedali vožnjo, obdolžilni predlog seveda sledi, šop položnic pa bo rogovileža olajšal za 2600 evrov.

Novomeški policisti pa so imeli včeraj popoldne opravka z mopedistom, ki je zletel s ceste. 59-letni voznik mopeda je namreč zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom, padel in se lažje poškodoval. Razlog za njegov padec je bil hitro odkrit, ko so ga preizkusili z alkotestom, napihal je namreč za poldrugi promil alkohola. Seveda je sledila prepoved vožnje, za popotnico pa je dobil položnico, v prihodnje pa bo dobil vabilo sodnika.