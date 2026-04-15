Streljanje pri Krki – tole je sporočila policija

Kronika
foto: Policija

Piše: C. R. 

Včeraj nekaj po 20. uri so policisti posredovali zaradi v okolici naselja Krka v Novem mestu, kjer naj bi neznanec s puško ustrelil v smeri proti oškodovancu.

Poškodovan ni bil nihče, policisti so na kraju ugotovili identiteto vpletenih oseb. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je osumljenec z airsoft puško ustrelil proti oškodovancu in ga ogrožal. Airsoft orožje so kriminalisti zasegli in ga posredovali v kategorizacijo.

Vse okoliščine še preiskujejo in bodo na podlagi ugotovitev zoper osumljenca ukrepali v skladu s pristojnostmi.

