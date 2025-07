Šokantna nesreča v Kostelu: zbila policista na motorju

Piše: C. R.

Včeraj nekaj pred 13. uro se je v Kostelu zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in policist kot voznik službenega motorja policije.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilne smeri oziroma strani vožnje voznice osebnega vozila. Policist na motorju ni bil na nujni vožnji. Pri tem pa se je huje telesno poškodoval in je bil s helikopterjem odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje sicer ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.