Slovenske ceste vedno bolj krvave: danes ugasnilo življenje 18-letnika

Piše: C. R.

Danes nekaj pred 12. uro se je na regionalni cesti v Bregu pri Litiji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 18-letni voznik osebnega vozila.

Po do sedaj zbranih obvestilih je 18-letni voznik osebnega vozila vozil po regionalni cesti iz smeri Litije proti Zagorju. Vse kaže, da je nesreči botrovala kombinacija drznosti in pomanjkanja izkušenj. Odločil se je namreč za prehitevanje vozila pred seboj malo pred križiščem. Ko se je vračal na svoj vozni pas, manevra ni dokončal pravilno oziroma se ni povsem vrnil na svoj pas. Zato je s prednjim levim delom svojega vozila trčil v prednji del tovornega vozila, ki je stalo na nasprotnem voznem pasu z namenom zavijanja levo. Trčenje se je za najstnika končalo usodno, saj je bil takoj mrtev.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.