Ta vikend bo spet “pasje” na cestah, predvsem v smeri proti morju

Piše: C. R.

Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa (AVP) največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in v soboto dopoldan v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu.

Binkoštni ponedeljek je dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, v delu Švice, Belgije in Nizozemske.

Na AVP zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim. Na štajerski in podravski avtocesti bo povečan tranzitni promet na relaciji Šentilj-Maribor-Gruškovje ter na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico.

Na agenciji voznikom priporočajo, da pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje in potovalne čase. Za varnejšo in bolj pretočno vožnjo naj vozniki spoštujejo hitrostne omejitve in prometno signalizacijo, vzdržujejo varnostno razdaljo, vozijo strpno in potrpežljivo. Posebej na zoženih odsekih priporočajo vožnjo v zamiku ter dosledno upoštevanje omejitev hitrosti. Ob ustavljanju prometa na avtocesti naj vedno ustvarijo reševalni pas ter omogočijo varen in hiter prehod intervencijskih vozil. Vozniki z odgovorno, predvidljivo in pravilno vožnjo prispevajo k bolj tekočemu in varnejšemu prometu, so zapisali v sporočilu za javnost.

Konec tedna pa prinaša tudi več sončnega vremena po vsej Sloveniji, kar bodo gotovo izkoristili motoristi in rekreativni kolesarji. Na AVP tako voznike pozivajo, naj bodo še posebej pozorni nanje, v urbanih okoljih pa tudi na pešce in voznike električnih skirojev.

Opozarjajo tudi na redno hidracijo in zadostne količine tekočine na poti, sploh če vozniki pričakujejo zastoje in potujejo z otroki, starejšimi osebami ali hišnimi ljubljenčki. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, na daljši poti si na vsaki dve uri privoščijo kratek postanek za osvežitev. Vozniki naj vozijo zbrani, osredotočijo se naj na pogled na cesto in dogajanje v prometu, obe roki pa naj imajo na volanu. Že trenutek nepozornosti lahko povzroči hudo prometno nesrečo, opozarjajo na agenciji.

Otrok ali hišnih ljubljenčkov nikoli ne puščajte samih v vozilu, niti v senci niti za nekaj minut. Temperatura v avtu lahko namreč zelo hitro postane nevarna.

Na AVP vse udeležence v prometu pozivajo k strpnosti, ranljive skupine pa k samozaščitnemu ravnanju. Poskrbite za svojo vidnost in varnost v prometu ter bodite pozorni na druge. Za varno udeležbo v cestnem prometu je pomembna osredotočenost tako voznikov kot pešcev.