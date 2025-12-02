e-Demokracija
S tovornjakom vijugal po cesti, možje v modrem so odkrili tole …

Kronika
Fotografija je simbolična. (foto: policija)

Piše: C. R. 

Včeraj nekaj po 19. uri je občan policiste obvestil o vozniku tovornega vozila, ki je izvajal precej bizarne manevre na avtocesti blizu šentviškega predora. 

Možje v modrem so seveda takoj ukrepali in izsledili tovornjak, za volanom pa našli 33-letnega državljana Hrvaške, ki je imel na vesti kar nekaj grehov. Ne samo, da je s tovornjakom “šibal” preko omejitve hitrosti na avtocesti (kar je pokazal tahograf), pač pa je bil tudi “moker pod streho”, saj so mu namerili kar 1,8 promila alkohola v krvi. Za povrh vsega pa je vijugal po avtocesti tudi zato, ker je med vožnjo jedel in očitno ni držal volana. To pa tudi pomeni, da je bil za ostale udeležence v prometu hudo nevaren in le malo je manjkalo, da bi lahko prišlo tudi do tragedije.

Seveda so brezvestnega tovornjakarja pridržali in mu prepovedali vožnjo, odvzeli so mu tudi vozniško dovoljenje. V domovino se bo moral vrniti z drugačno vrsto prevoza, seveda pa bo s seboj lahko vzel tudi kup položnic.

