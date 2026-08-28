Romunski voznik tovornega vozila brez obveznega počitka, zgolj s krajšimi postanki, vozil skupaj kar 32 ur!

Piše: G. B.
Policisti Postaje prometne policije Celje so sinoči na avtocestnem počivališču Lopata obravnavali voznika tovornega vozila iz romunskega prevoznega podjetja, pri katerem so najprej ugotovili, da tovor na nakladalnem prostoru tovornega vozila ni ustrezno zavarovan.
Ugotovili so tudi, da je imel v tovornem vozilu vgrajen neustrezen tahograf. Pri nadaljnji kontroli le tega in voznikove kartice so zaznali več kritičnih kršitev obveznih počitkov in odmorov, med katerimi je posebej izstopala kršitev, ko je voznik, brez predpisanih obveznih dnevnih počitkov, zgolj s kratkimi postanki, vozil skupaj kar 32 ur in 3 minute.
Prekoračitev zakonsko določenega časa vožnje je resen prekršek, saj je pri voznikih tovornih vozil ob prekoračitvi časa vožnje, zaznana povečana utrujenost in zaspanost, kar sta tudi najpogostejša vzroka najhujših prometnih nesreč tovornih vozil. Pri povečani utrujenosti se bistveno upočasni reakcijski čas voznika, kar podaljša pot ustavljanja vozila, Voznik pa tudi težje ocenjuje varnostno razdaljo in hitrost drugih vozil.