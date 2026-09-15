V Nemčiji prijeta osumljenca umora v Laškem

Piše: STA

Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so danes še sporočili s Policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem.

Podrobnosti bodo razkrili na sredini novinarski konferenci na Policijski upravi Celje. Vodja oddelka za krvne in seksualne delikte v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Damjan Miklič ter vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje Aleš Slapnik bosta predstavila policijsko preiskavo in okoliščine omenjenega umora.

Po poročanju nemškega portala Tagesschau, ki se sklicuje na nemško policijo, naj bi šlo za 31-letnega moškega in njegovo 29-letno spremljevalko. Slovenija naj bi zanju izdala evropski priporni nalog, nemški policisti naj bi njun avto ustavili in preverili v kraju Bad Bentheim.

Policija je 25. julija sporočila, da preiskujejo sumljivo smrt na območju Laškega. Po prijavi nekdanje partnerke, da ga pogreša, so policisti njenega nekdanjega partnerja našli mrtvega na naslovu v Laškem, kjer je živel. Okoliščine so takrat kazale, da bi 76-letni moški lahko umrl nasilne smrti, odredili so sodno obdukcijo.