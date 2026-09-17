Policisti zalotili zmedenega voznika tovornjaka – rezultat alkotesta jih je vrgel na rit …

Piše: C. R.

Pravočasnemu ukrepanju policistov se lahko zahvalimo, da na naših cestah ni prišlo do kakšne hujše nesreče, saj so imeli opravka z madžarskim voznikom tovornjaka, ki je predstavljal hudo tveganje za ostale udeležence v prometu.

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so včeraj ob 22.26 uri na avtocesti od Novega mesta proti Ljubljani, le malo pred počivališčem Dul, kontrolirali državljana Madžarske, kot voznika tovornega vozila s priklopnikom madžarskih registrskih tablic. Očitno je bil precej zmeden in ni zapeljal na počivališče, pač pa kar na odstavni pas.

Možje v modrem so ga pozvali, naj zapusti avtocesto, in ga pospremili do izvoza Mirna Peč, do prvega parkirišča. Vendar je nerodnež vmes oplazil kovinsko ograjo in komaj pripeljal do parkirišča. Nato so ga preizkusili z alkotestom, ki je potrdil sume – možakar za volanom je bil namreč krepko “pod gasom”, namerili so mu več kot poltretji promil. Grešnika so seveda pridržali in ga čez noč zadržali na novomeški policijski postaji, danes pa se je že srečal s sodnikom. Kakšen je izid snidenja z delivcem pravice, ni znano, so mu pa že možje postave izročili kar lep šop položnic, pa tudi vozniška mu je šla po gobe.