Romi znova na delu? V Novem mestu skupina mladoletnikov oropala 24-letnika

Piše: C. R.

Včeraj malo pred 21. uro se je na Policijski postaji Novo mesto oglasil 24-letni občan in prijavil, da je bil okoli 20. ure žrtev ropa pri športnem igrišču na Loki.

Kot je ugotovila policija, ga je obstopila skupina neznanih mladostnikov in od njega zahtevala denar. Eden izmed njih ga je prijel za jakno, drugi udaril po glavi, tretji pa mu iz žepa vzel denarnico. Iz nje so vzeli 15 evrov, nato pa mu jo vrnili in pobegnili s kraja dogodka.

Policisti so takoj začeli z zbiranjem obvestil in intenzivnim iskanjem storilcev. Že istega večera so izsledili pet osumljencev, starih med 14 in 16 let. V postopku ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja ropa, po zaključeni preiskavi pa bodo za vse podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo.