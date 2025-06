Rogovilil na parkirišču, alkotest potrdil srhljivo resnico

Piše: C. R.

PU Novo mesto poroča o dveh bizarnih prometnih nesrečah, kjer so ugotovili dokaj nenavadne okoliščine.

Včeraj okoli 9.30 so bili obveščeni o prometni nesreči v Dolenjskih Toplicah. Policisti PP Dolenjske Toplice so opravili ogled in ugotovili, da je 26-letna voznica osebnega avtomobila Audi A4 zaradi nepravilnega prehitevanja z vozilom oplazila 61-letnega kolesarja. Kolesar se v nesreči ni poškodoval. So pa možje v modrem ugotovili, da voznica sploh nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so ji zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Kazen bo visoka.

Trebanjski policisti pa so bili nekaj pred 23. uro obveščeni, da naj bi na parkirnem prostoru gostinskega lokala v Trebnjem voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo. Ugotovili so, da je 53-letni voznik zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkiran avtomobil. Seveda so možakarja na samem kraju preverili in potrdili sum, da se je v avto spravil krepko “potrjen, saj je imel v litru izdihanega zraka 1,08 miligramov alkohola (2,25 g/kg), kar pomeni, da je imel za seboj očitno zelo razburljiv večer z veliko količino maliganov. Logično je sledil odvzem vozniške, prepoved nadaljnje vožnje ter položnica, čaka pa ga tudi veselo snidenje s sodnikom. Kako je grešnik prišel domov, policijsko poročilo ne omenja.